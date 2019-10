Sodnik, ki je izpustil peterico domnevnih posiljevalcev, prosi za policijsko zaščito

V hrvaški javnosti še naprej razburja primer petih fantov, starih od 17 do 19 let, ki jih je policija ovadila, ker naj bi blizu Zadra v letu dni večkrat skupinsko posilil 15-letno dekle. V ospredju dogajanja pa je še naprej tudi sodnik zadrskega okrožnega sodišča Ivan Marković , ki je vsem osumljencem pretekli konec tedna dovolil, da se bodo lahko branili s prostosti. V zadnjih dneh naj bi zaradi svoje odločitve prejel več groženj, zaradi katerih je po poročanju hrvaškega spletnega portala 24sata zaprosil za policijsko zaščito.

Potrditve o tem, da je bila sodniku odobrena varnostna zaščita, na portalu še niso prejeli. Je pa tiskovni predstavnik tamkajšnjega okrožnega sodišča Hrvoje Viskovićže pojasnil, da je za sprejem odločitve o tem pristojna policija in ne sodišče. Sodnik Marković je sicer trenutno uradno na bolniškem dopustu.

Zaradi odsotnosti sodnika je prestavljeno tudi sojenje Josipu Rojaku, ki je na Pagu na začetku letošnjega leta z balkona hiše vrgel svojega otroka.

Na policijski upravi zadarske županije so medtem potrdili, da so prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje in da so že začeli izvajati preiskavo. "Glede vprašanja zagotavljanja fizične zaščite žrtve vas obveščamo, da policija sprejme vse potrebne ukrepe ter na podlagi ocene ogroženosti sprejme odločitve o upravičenosti izvajanja takšnih ukrepov," so sporočili.

Ob tem so opozorili tudi na določbe zakona o sojenju mladoletnim otrokom, na podlagi katerih so postopki zoper mladoletne tajni."V tem primeru je najpomembneje skrbeti za zaščito žrtve, ki je v tem primeru mladoletna, da jo zaščitimo pred sekundarno viktimizacijo in stigmatizacijo v okolju," so izpostavili.