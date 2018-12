Sodniški ukaz: izgnani prosilci za azil se morajo vrniti nazaj v ZDA

Sullivan je v torek preložil izrek kazni Flynnu zaradi laganja agentom FBI in neprijavljenega delovanja za turško vlado, pred tem pa je upokojenega generala marincev ostro kritiziral, da je prodal domovino. Flynna je zajela preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve leta 2016.

Agentom FBI je lagal o stikih z Rusi in drugih zadevah, nato pa privolil v sodelovanje s preiskavo in tožilstvo zanj ni zahtevalo zaporne kazni. Sodnik je nakazal, da ga bo kljub temu poslal za zapahe in Flynn se je strinjal, da še naprej sodeluje s preiskavo najmanj do marca, ko bo Sullivan spet odločal o izreku kazni.