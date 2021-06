Sodobna baletna predstava Povodni mož uvertura v slovensko predsedovanje

Da bi čim več zadanih ciljev slovenskega predsedovanje Svetu Evropske unije uresničili, bo v naslednjih šestih mesecih v Bruslju potekalo več kot 1600 zasedanj in sestankov, doma, v Sloveniji, pa še okoli 200. Predvideni stroški segajo do 80 milijonov evrov. Če bodo koronaukrepi to dovoljevali, bomo v Sloveniji gostili kar 10 do 15 tisoč gostov. Prvi in hkrati tudi najvidnejši v Evropski uniji pa bodo Slovenijo ob prevzemu predsedovanja obiskali že v četrtek, ko si bodo v večernih urah na Bledu premierno ogledali sodobni balet Povodni mož.

