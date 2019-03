Bodo zdravstveni domovi ostali brez zdravnikov?

Še veliko več ljudi pa bodo pustili na cedilu v celjskem zdravstvenem domu, če se kritične razmere ne bodo končale. "Sicer bi se pa zgodilo to, da bi bilo 30 tisoč brez izbranega zdravnika in bi pomenilo propad družinske medicine za celjsko regijo," dramatično situaciji opiše predstojnica delovne enote družinske medicine ZD Celje Katarina Skubic Mioćić.

Sodu so dno izbila nova pravila zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki zdravniško obremenjenost merijo glede na obremenjenost v posamezni regiji in ne na ravni cele države, kot je bilo doslej. Na vprašanje, za koliko več pacientov morajo sprejeti kot v krajih, kjer nimajo toliko ljudi, je Katarina Skubic Mioćić odgovorila: "Te številke so lahko zelo dramatične. Do 500, ne bom rekla do 1000, ampak do 500 pacientov pa vsekakor." Na enega zdravnika.



Zaradi novega splošnega dogovora bi nekateri njihovi zdravniki, ki so že sedaj preobremenjeni, morali vpisati še dodatnih 200 pacientov. In posledica? "V zdravstvenem domu nas dela 15 družinskih zdravnikov in prav vsi so podpisali izjave, da so pripravljeni, dati odpovedi," pravi sogovornica. In kdaj se bo to zgodilo? "1. 5., če se zadeve ne uredijo," odgovarja.