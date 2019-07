Patrice Evra: Nikoli več ne grem na kosilo k Ronaldu

Soigralci govorijo o neverjetni vnemi in volji Cristiana Ronalda, enega najboljših nogometašev v zgodovini nogometa. Nekateri pravijo, da je, glede na telesno pripravljenost, preprosto stroj. Njegov soigralec iz Manchester Uniteda in dober prijatelj Patrice Evra, ki zna na zabaven način pripovedovati anekdote, je razkril, da je šel h Cristianu domov le enkrat na kosilo in da tega ne namerava več ponoviti.