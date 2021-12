Andrej Vrščaj zaradi umora soseda znova na zatožni klopi

Andrej Vrščaj se je znova znašel na sodišču. Obtožnica ga bremeni umora in hude telesne poškodbe. Bilo je februarja lani v Polzeli, ko so Vrščaj, njegova mama in njen sosed na vrtu sekali drva. Vrščaj pa naj bi med prepirom s sosedom najprej odrinil mamo, ki si je ob padcu zlomila roko, nato pa zagrabil sekiro in soseda, ki jima je pomagal, večkrat udaril po glavi. Ta je nato na tem dvorišču poškodbam podlegel.

Marca letos ga je celjsko sodišče že spoznalo za krivega in ga obsodilo na 23 let zapora, a je višje sodišče po pritožbi njegove zagovornice sodbo razveljavilo."Sodba ni imela razlogov o odločilnih dejstvih. To pa je predvsem glede očitanega kaznivega dejanja na zahrbten način, pa glede motiva, to je domnevne jeze na oškodovanca," je dejala zagovornica Maksimilijana Kincl Mlakar.