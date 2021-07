Sojenje največji mamilarski združbi: na razstavišču, ker je sodna dvorana premajhna

"Ne, moj klient ni pripravljal pobega, samo zbiranje obvestil je v fazi na tožilstvu. Tako, da smo v zvezi s tem zaprosili tožilce, da nam dajo podatke in da vidimo, kaj je na tem in tudi v zvezi s tem pobegom, ki se mu očita. Moj klient še ni podal nobene izjave," razlaga odvetnica prvoobtoženega Monika Mavsar.

Začetek sojenja štirinajstim članom kartela je spremljala poostrena varnost ob prihodu in privedbi obtoženih. Morda tudi zato, ker naj bi prvoobtoženi, Aleš Zupančič z vzdevkom Kapo in Bazenar, ki ga tožilstvo bremeni, da je bil od leta 2019 vodja kriminalne združbe, skušal organizirati pobeg iz pripora.

"Imeli so tudi določene dogovore, kako bodo prirejeni zabojniki, ki se bodo pripeljali iz Južne Amerike, v katerih bi se nahajala ta droga. Tako, da bi bilo to lažje raztovoriti. Prav tako pa, da bi bilo lažje prepoznati, za katere zabojnike gre," še dodaja Gregorčičeva. Zupančič krivdo zanika, njegova odvetnica pa pravi, da pri njem niso našli kriptiranega telefona, niti ni bil v stiku z nobenim tajnim sodelavcem.

Devetnajst članov združbe je krivdo že priznalo, 14 se še sodi. Združba je po besedah tožilke preprodajala različne droge v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Proizvajala je heroin in amfetamine in organizirala transport kokaina iz Ekvadorja v Luko Koper. Najprej 30 kilogramov kot poskus za večje količine. Pri tem pa so tajnim sodelavcem naročili, da najdejo v luki ljudi, prek katerih bi se kokain iz Južne Amerike v luki raztovoril.

"V samem spisu niti ne obstajajo konkretni dokazi, ki bi podpirali te trditve in obtožbe," razlaga Mavserjeva. "Dokazi so se v predmetni zadevi zbirali tudi s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so po mnenju tožilstva brez dvoma prinesli take zaključke, da so očitki vsem članom popolnoma utemeljeni," pravi Gregorčičeva.

In dodaja: Zupančič ni bil prvič obsojen in mu je znano, kako se zbirajo dokazi v kazenskem postopku, zaradi česar je bil tudi toliko bolj previden. Del vodenja hudodelske združbe pa da je izvajal tudi že iz vikend zapora.