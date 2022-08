V Mariupolu sojenje peterici, med njimi tudi Zagrebčan

V ponedeljek je pod separatističnim vodstvom samooklicane Ljudske republike Doneck in s podporo Kremlja na sodišču v Mariupolu potekalo sojenje peterici v kletki zaprtih tujih ujetnikov, ki jih obtožujejo, da so se kot plačanci borili na ukrajinski strani. S soobtoženimi tremi Britanci in Švedom se je za nedolžnega izrekel tudi Zagrebčan Vjekoslav Prebeg, ki mu je svetovna javnost že pretekli teden napovedovala dosmrtno ječo, celo smrtno kazen. S Hrvaške, ki obtožnico ostro zavrača, se je oglasil tudi hrvaški premier Andrej Plenković in obljubil, da se bodo za svobodo svojega državljana borili do konca.