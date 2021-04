Sojenje Zaviršku: sestri pričali, da je bil ljubosumen človek

Na zunaj so izgledali kot popolna družina, Nataša Zaviršek nikoli ni neposredno povedala, da bi z možem Martinom Zavirškom imela težave v zakonu, so na okrožnem sodišču pripovedovali sestri pokojne in njena prijateljica. So pa kljub temu vse tri slutile, da bi lahko bile med zakoncama določene težave. Vse priče, ki so pokojno osebno poznale, so danes pred sodnikom povedale, da jim je ta le nekaj mesecev pred tragedijo povedala, da jo Martin nikoli ne bo izpustil.

Pokojna naj bi moža želela zapustiti, tako njena prijateljica, a tega nikoli ni izpeljala. Obe sestri sta tudi pričali, da je bil Zaviršek ljubosumen človek. In prav ljubosumje, naj bi pripeljalo do tragedije avgusta lani, ko je Zaviršek svojo ženo Natašo živo zažgal pred njunim domom v Mali Račni pri Grosupljem. A obramba ostaja pri tem, da Zaviršek ni imel razloga za ljubosumje.