Šok se pretvarja v jezo: 'Koruptivna vlada govori same laži, kri umrlih je na njihovih rokah'

Tretji dan po eksploziji so v Bejrutu ponoči gorele trgovine, na ulicah je bila vojska, na stotine protestnikov je zahtevalo odstop vlade, ki jo krivijo za uničenje libanonske prestolnice, kjer so naštelli že 154 mrtvih, 5 tisoč pa je ranjenih. Pristisk predvsem mladih Libanoncev na vlado se stopnjuje, šok zamenjuje jeza. Mladi se sicer zbirajo v velikih skupinah in čistijo ulice in uničenje, a hkrati sporočajo: "Koruptivna vlada nam govori same laži in si kupuje čas, da se izvleče iz tega kaosa, za katerega pa so krivi politiki, in kri umrlih je na njihovih rokah."