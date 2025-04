'Šola je prostor, kjer se odraža stanje v družbi'

Grožnje, pretepi, poniževanje, ustrahovanje. To je del realnosti življenja naših otrok, ki se nemalokrat s takšnimi negativnimi izkušnjami srečujejo tudi v šolskih prostorih. Na Brdu pri Kranju so se zato zbrali šolniki, policisti in politiki, ki so skušali najti odgovore na vprašanje, kako ukrepati v primerih nasilja. Do posveta je prišlo po tem, ko so začetek letošnjega leta zaznamovale številne grožnje z nasiljem, ki so romale na naslove ravnateljev osnovnih šol, ter po tem, ko sta prejšnji teden javnost pretresla dva posnetka medvrstniškega nasilja na Ptuju.