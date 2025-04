Med otroki največ stresa povzroča šola: tudi zaradi pričakovanj staršev?

Raziskava izpred let je pokazala, da je med več kot 5100 vprašanimi otroki in mladostniki 17 odstotkov takšnih, ki ima vsak dan ali večkrat na teden težave zaspati, 14 odstotkov jih je vsak dan ali večkrat na teden nervoznih, 13 odstotkov pa razdražljivih. In po nekaterih ocenah je stanje po epidemiji še slabše. "Zame je bilo obdobje 9. razreda zelo stresno. Konstantno sem bila pod stresom, tesnobna in v stiski," pove Nina . "Sama šola se mi zdi super, uživam, ampak ocene so tiste, ki povzročajo veliko stresa," se strinja tudi Ira . "Veliko stvari imamo v kratkem časovnem obdobju in za vse potrebuješ veliko časa, da se pripraviš," doda Zoya .

Stres in tesnoba sta med otroki in mladostniki vse večja

Naključno izbrane dijakinje 2. letnika Gimnazije Ledina bi na prvo mesto na seznamu stresnih dejavnikov uvrstile šolo in verjetno bi jim marsikateri šolar prikimal. A pričakovanja staršev in s tem dodaten pritisk na otroke, so se zmanjšala, ocenjuje šolska psihologinja Anja Vidmar: "Če smo včasih imeli starše, ki so bili zelo zagnani, da mora biti njihov otrok odličnjak, se mi zdi, da se vedno bolj zavedajo, da je ta svet zahtevno okolje za naše najstnike. Tako da se mi zdi, da vedno več staršev želi, da je njihov otrok zadovoljen in vesel."

Če so se pričakovanja staršev umirila, pa so pričakovanja, ki jih imajo otroci danes do sebe, vse višja. Želja po ugajanju in priljubljenosti je s porastom družbenih omrežij postala vse bolj običajna. "Še bolj problematična pa se mi zdijo pričakovanja oziroma primerjava z vrstniki. Telesna podoba, kaj bodo oblekli, kaj bodo brali, jedli, katere serije gledali. Vse te stvari pritiskajo in zagotovo povzročajo stres pri otrocih," opozarja direktorica Javnega zavoda Mala Ulica Eva Strmljan Kreslin. "V tem starostnem obdobju želimo nekako čim več doživeti, uživati, obenem pa moraš skrbeti še za šolo, kar je zelo težko," pojasni Ira. "Če sem pred 15 leti še govorila, da so starši samo obremenjeni s tem, kakšni bi morali biti kot starši, zato da bodo čim več naredili za otroka, je danes to že mnogo hujše, ker na otroka pritiskajo vsi ti vplivneži," dodaja Strmljan Kreslin.

V poplavi mnogokrat nerealnih podob in informacij iz digitalnega sveta, s katerimi se mladi vse pogosteje primerjajo, bi morali otroke učiti tudi prizemljenosti. "In kar je še zelo pomembno, da vedno povezujemo neko zadovoljstvo v življenju z realno samopodobo. Vsi ne moremo imeti petic, niti ni tako mišljeno, ampak če se potrudim za neko oceno, če sem proaktiven, mora biti občutek dober, ne glede na to, ali je to dvojka, trojka, štirka. Ta del se mi zdi, da je treba močno ozaveščati," pravi Vidmarjeva. Da bo otrok sprejel usmerjanja, nasvete ter se nam v stresnih in težkih situacijah zaupal, je treba graditi na zaupanju, sta prepričani strokovnjakinji. "Na naših treningih starševstva starše učimo, naj se nekako posvetijo otroku vsaj 15 minut na dan, tako da bo otrok vodil pogovor, vodil igro, da ima občutek, da ga slišimo, vidimo, da sodelujemo z njim. Potem bodo vsi ti naši nasveti in usmerjanja padli na plodnejša tla," še dodaja Strmljan Kreslinova.

Stresu se je nemogoče popolnoma izogniti, meni Vidmarjeva, zato je otroke bolje učiti, kako ga prepoznati in obvladovati: "Kar bi bilo smiselno je, da ne govorimo toliko o stresu, kot govorimo o osebnostni čvrstosti, prožnosti. Nisem se rodila, da se znam ali ne znam spoprijemati s stresom. Naši dijaki so zelo opremljeni s teorijo, zdaj pa rabijo malo spodbude, da jo dajo v prakso."

"Tudi sama še nisem čisto našla pravega recepta, kako se soočati s stresom. Mislim, da je za vsakega posameznika drugače. Meni bo morda odgovarjalo, da grem na sprehod, nekateri se bodo igrali s psom, nekateri poslušali glasbo, nekateri šli spat," pojasni dijakinja Taja. Vsa dekleta pa se strinjajo, da je težavo bolje izpostaviti naglas, saj takrat izgubi moč, s katero te je dušila.