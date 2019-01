Šola po Finsko: ukinjanje in združevanje predmetov

Kakšno šolo hočemo? V ponedeljek se začne zbiranje podpisov pod peticijo, v kateri med drugim pobudniki zahtevajo ukinitev NPZ in mature. Preverili smo, kako imajo šolski sistem urejeni Finci. Ti gredo še korak dlje. V šolah zmanjšujejo število predmetov in jih na nek način ukinjajo, saj se matematiko, zgodovino, materni jezik učijo hkrati, ker so jih povezali med sabo.