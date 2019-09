Šola, v kateri se vsak otrok počuti dobrodošel

Osnovna šola Livada v Ljubljani je tista, v kateri se šolajo tudi šoloobvezni otroci migrantov, ki so nastanjeni v azilnem domu. Osnovna šola šteje 350 učencev, med katerimi je trenutno 14 otrok, ki so skupaj s starši pribežali v Slovenijo. Mnogi izmed njih ne poznajo niti ene slovenske besede, vsi pa so prestrašeni in žalostni. Pa vendar je prav šola tista, ki jim privabi nasmeh na obraz.