Učenci množično posegajo po elektronskih cigaretah, zalotili celo osemletnika

Na ptujski osnovni šoli so zagnali alarm. Razlog? Kajenje elektronskih cigaret. Med njihovimi osnovnošolci po grobi oceni "vejpa" skoraj 10 odstotkov otrok zadnje triade, z elektronsko cigareto v roki so zalotili celo 8-letnika, učenca šele 3. razreda. Še zdaleč pa niso edina osnovna šola, ki se sooča s tem problemom. Med dijaki srednjih šol je kajenja v takšni in drugačni obliki še več. Skoraj vsak tretji dijak naj bi uporabljal vsaj enega od tobačnih izdelkov. Zmotno je namreč mišljenje, da naj elektronski cigareti ne bi škodovali zdravju. Prav nasprotno.