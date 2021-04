Šole dobile navodilo za zbiranje interesa o samotestiranju dijakov

Po šolanju od doma in maskah zdaj še samotestiranje dijakov in učencev zadnje triade osnovnih šol. Ne bomo pustili, da testirajo naše otroke, ne bomo se dali, marsikaj je danes mogoče prebrati na svetovnem spletu. Marsikdo je bil presenečen, ko je minister za zdravje Janez Poklukar omenil, da se bodo dijaki samotestirali. Šole so z ministrstva za šolstvo, ki ga vodi Simona Kustec, dobile elektronsko sporočilo, naj med učenci in starši začnejo zbirati interes, kdo se je ob ponovnem odprtju šol pripravljen testirati.

icon-expand