Šole vrata komaj odprle, štirje razredi že v karanteni

V karanteni je oddelek osnovne šole Sava Kladnika iz Sevnice, pouk bo za ta razred potekal na daljavo, prav tako v drugem letniku tretje gimnazije Maribor, kjer so okužbo potrdili pri enem od dijakov. Tudi za peti razred osnovne šole Danile Kumer iz Ljubljane in en oddelek kranjske gimnazije je bila odrejena karantena. Ker je novih primerov že dva dni zapored več kot 50, in ker se del javnosti krčevito upira nošenju zaščitnih mask, je vlada sprejela nov odlok, po katerem nošenje mask v zaprtih javnih prostorih ostaja obvezno, a hkrati vas bodo lahko zdaj inšpektorji tudi kaznovali.