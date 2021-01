Šole zaprte še vsaj do 18. januarja, ponovno se ustavljajo tudi žičniške naprave

Ker se epidemiološke razmere znova slabšajo, je vlada za najmanj teden dni podaljšala vse obstoječe ukrepe. To obenem pomeni tudi, da ostajajo šole in vrtci zaprti vsaj do 18. januarja. Vsa smučišča pa morajo s petkom ustaviti vse žičniške naprave, kar pomeni, da rekreativnega smučanja z uporabo vlečnic, sedežnic in gondol ni več, niti ob predložitvi negativnega testa. Edina izjema so profesionalni športniki - za treninge in tekme bodo žičniške naprave na voljo.