Šolniki: Naš poklic je razvrednoten, zato napovedujemo protestni shod

Če je praksa v zdravstvu, da nove zdravnike uvažamo iz tujine, za šolnike velja, da z ulice pobiramo študente in jih dajemo v razrede, kjer ni učiteljev z ustrezno izobrazbo. Nekateri podatki kažejo, da je takih učiteljev v Sloveniji med 5 in 10 odstotkov. Ne le učiteljev, manjka tudi vzgojiteljev in vzgojiteljic pa tudi njihovih pomočnikov in pomočnic. Slednji so, kot pravijo stroka in sindikati, hudo razvrednoteni, sploh če pogledamo njihove plače. Zato 14. januarja napovedujejo protestni shod, s katerim želijo izraziti nezadovoljstvo s podcenjujočim odnosom do njihovega dela. So razmere v šolstvu, vzgoji in izobraževanju res tako slabe?