Za nami so jesenske počitnice in učenci in dijaki so se vrnili v šolske klopi, vendar ne vsi, v ljubljanski Osnovni šoli Danile Kumar so zaradi prevelikega števila okuženih doma vsi učenci od 6. do 9. razreda in pouk tam poteka na daljavo. Drugod pa naj bi se, skladno z navodili vlade in NIJZ, poslej vsi šolarji, in ne več le starejši, dvakrat tedensko testirali, in sicer ob ponedeljkih in sredah. Medtem šole ne smejo nadzirati, koliko učencev test dejansko opravi, saj gre za prostovoljno testiranje. Šole pa medtem nestrpno čakajo navodila vlade, ali bo pouk zaradi ponovnega naraščanja okužb znova prešel na izvajanje na daljavo. V ljubljanskih lekarnah je marsikje zmanjkalo hitrih testov, ki jih v celoti plača država. A v lekarnah zagotavljajo, da bodo testi kmalu znova na voljo uporabnikom.

