Kadar gre v zdravstvu nekaj narobe, se to pokaže že v nekaj dneh, v šolstvu pa šele čez leta. Vendar rešitve obstajajo, otroke bi morali obravnavati in vzgajati celostno, ne zgolj s poudarkom na znanju. To razlaga holističen sistem izobraževanja, ki rešitev vidi v prenovi šolskega sistema, z manj obveznostmi, dodatnim letom v vrtcu, in razvoju otroka v osebo, ki v delovno okolje vstopa samozavestno.