Šolstvo v težavah: otrokovo prihodnost namesto spretnosti določajo številke

Tako kot je prisoten velik manko pri zdravstvenih delavcih, tudi v šolskem sistemu od vrtca do fakultet manjka kar 10 tisoč ljudi, ki bi delali in izobraževali otroke in skrbeli za prihodnost naše države. Zadnje čase je glavna tema pogovorov med mladimi in starejšimi umetna inteligenca, ki z nekaj besedami navodil spiše eseje, seminarske naloge in odgovori na vprašanja. Posledično prinaša spremembo v načinu dela in razumevanju vsega, kar smo počeli do sedaj. Ključno vprašanje ostaja, kaj se bo spremenilo v našem šolstvu in kdaj. Jasno je, da znanje, ki ga pridobimo v srednji šoli ali na fakulteti, marsikdaj ne sledi več potrebam, ki jih imajo tisti, ki iščejo delo.