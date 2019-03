Bolgarski policisti želeli pregnati protestnike, a postali tarča posmeha

V soboto je v Sofiji potekal manjši protest. Ljudje so se na ulice odpravili med drugim zato, ker zahtevajo spremembo vlade in ustave. Toda, bolj kot sam protest je zanimanje svetovne javnosti požela nespretna poteza bolgarske policije.

Ko je nekaj protestnikov želelo prebiti policijski kordon, so jih policisti želeli ustaviti s solzivcem. Toda, policisti so se ušteli, saj niso upoštevali, da je veter pihal v njihovi smeri in tako je namesto protestnike solzivec poškropil njih.

Nekateri prisotni niso zamudili priložnosti, da vse skupaj posnamejo. Na posnetku tako lahko vidimo, kako si policisti z vodo umivajo oči. Na pomoč pa so jim priskočili tudi nekateri mimoidoči.