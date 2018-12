Somalijec načrtoval napad na katedralo svetega Petra v Vatikanu

Italijanska policija jeMohšina Ibrahima Omarja v četrtek aretirala v okviru enomesečne operacije, ko se je pripravljal na odhod iz mesta Bari na jugu Italije, kjer je delal kot čistilec, poročajo italijanski spletni portali. Somalijec naj bi bil pripadnik džihadistične skupine Islamska država, obtožnica pa ga bremeni spodbujanja terorizma in naklepanja terorističnih dejanj.

Policija je prestregla njegove telefonske pogovore in elektronsko pošto. Med drugim naj bi v enem od pogovorov dejal: "Postavimo bombe v vse cerkve v Italiji. Kje je največja cerkev? V Rimu." Napad na baziliko svetega Petra naj bi načrtoval prav na božični dan, ob tradicionalnem nagovoru papeža mestu in svetu, ko sta katedrala in Trg svetega Petra polna vernikov.

V drugem pogovoru pa se je po navedbah italijanske policije hvalil, da je ubijal "na poti k Alahu" in pozdravil strelski pohod prejšnji teden v Strasbourgu, kjer je napadalec ubil pet ljudi.Uporabljal naj bi lažno ime Anas Kalil, na družabnih omrežjih pa se je predstavljal kot Jusuf.