Sončen in topel predbožični dan na mariborske ulice privabil lepo število ljudi

Začenjajo se prazniki, čas za družino in prijatelje, pa tudi zase in za refleksijo leta, ki se počasi izteka. Zadnje nakupe ste opravili, saj so trgovine že zaprle svoje vrata in tako bo do petka, pa tudi vreme je takšno, da kar kliče na zrak. V Mariboru, denimo, je bilo čez dan prijetnih 12 stopinj in najbrž je bilo tudi zato v mestu zelo prijetno in živahno.