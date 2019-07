'Dovolj imam demokratov, ki jih je strah velikih idej'

Deset demokratov, ki se potegujejo za predsedniško nominacijo demokratske stranke, se je pomerilo na drugem soočenju. V Michiganu so se tako kresala mnenja o zdravstvenem sistemu, krizi na južni meji in priseljenski politiki ter kako leta 2020 premagati trenutnega predsednika Donalda Trumpa.

Soočenje je demokratske kandidate razdelilo na dva tabora in pokazalo globoke razpoke med t.i. zmernimi in pragmatičnimi ter progresivnimi, bolj skrajno levo usmerjenimi demokrati, ki sta jih na odru predstavljala Bernie Sanders in Elizabeth Warren. In prav slednjo razglašajo za zmagovalko predvolilne debate.

Na odru so se pomerili senator iz Vermonta Bernie Sanders, senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, vojni veteran iz Afganistana Pete Buttigieg, nekdanji teksaški kongresnik Beto O'Rourke, nekdanji zvezni kongresnik iz Marylanda John Delaney, nekdanji guverner Kolorada John Hickenlooper, zvezni kongresnik iz Ohia Tim Ryan, guverner Montane Steve Bullock in pisateljica Marianne Williamson.

Eden izmed najbolj izstopajočih trenutkov soočenje je bil namreč besedni dvoboj med nekdanjim zveznim kongresnikom iz Marylanda Johnom Delaneyem, ki je izpostavil Warrenovo in Sandersovo politiko"vsega brezplačnega" in jo označil za "nemogoče obljube, ki bodo odbile neodvisne volilce". A v tem besednem dvoboju je kot zmagovalka izšla Warrenova, ki je odločno dejala, da "ne razume, zakaj bi nekdo kandidiral za predsednika Združenih držav Amerike, samo zato, da bi govoril, česa ne moremo narediti in za kaj se ne smemo boriti". Nekoga pa je soočenje med njima tako zabavalo, da je na strani Wikipedie Johna Delaneya, ki je seveda še kako živ, dopisal njegovo letnico smrti, 30. 7.2019.

Glavna tema večera je bil zdravstveni sistem in načrt Bernieja Sandersa Medicare for All oziroma sistem z enim plačnikom – načrt, ki so ga nekateri zmerni kandidati napadli, češ da gre za recept za poraz na volitvah proti Donaldu Trumpu oziroma "politični samomor", saj je večina Američanov zadovoljnih z zasebnim zdravstvom in niso pripravljeni plačevati višjih davkov za splošni sistem. Na drugi strani Sanders in Warrenova opozarjata na milijone Američanov, ki ostajajo brez zdravstvenega zavarovanja, saj si ga ne morejo privoščiti. Strinjali pa so se, da je glavna naloga demokratov novembra naslednje leto premagati Trumpa. Se pa niso strinjali glede tega, kako to doseči. "Počasi imam dovolj demokratov, ki jih je strah velikih idej. Republikancev tega ni nikoli strah," je dejal Sanders. Sanders in Warrenova sta izstopala tudi pri vprašanju reševanja krize na ameriški južni meji, saj zagovarjata stališče o dekriminalizaciji nezakonitega prestopanja meje. Na drugi strani bi Beto O’Rourke, ki prihaja iz obmejnega Teksasa, spremenil obstoječi sistem, a nezakoniti prehodi meje bi ostali nelegalni.

Sanders in Warrenova sta zastopala progresivni del demokratske stranke. FOTO: AP

Reparacije za potomce sužnjev? V tokratni predsedniški kampanji se je v ZDA odprlo vprašanje reparacij, ki bi jih izplačali nekdanjim sužnjem. Večina demokratov pri tem vprašanju ostaja previdnih in se natančnemu odgovoru poskušajo izogniti, saj gre za kontroverzno vprašanje, ki ga večina Američanov, še posebej republikancev, ne podpira. K izplačilu reparacij pa sta pozvala O’Rourke in Williamsonova. Zmerna Klobucharjeva je medtem predlagala ukrepe, kot so npr. višje plače za učitelje, opozorila pa je na večni problem demokratov."Bolj nas skrbi, da dobimo argument, kot pa to, da dobimo volitve," je dejala. Skupaj z njo se je kot trezna alternativa skušal pokazati tudi 37-letni homoseksualni župan Buttigieg, ki je celo nekajkrat citiral sveto pismo ter občasno namignil na problem starosti vodilnih kandidatov kot sta Sanders in nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, ki bo na odru skupaj z devetimi protikandidati danes.

Za demokratsko nominacijo se poteguje 20 kandidatov. FOTO: AP