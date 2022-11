Čas je za soočenja pred lokalnimi volitvami. Pa ne tista klasična, kandidate za župane sooči Aleksander Pozvek. Tokrat je na vrsti Kranj oziroma dvoboj med aktualnim županom Matjažem Rakovcem in izzivalcem Zoranom Stevanovičem. Koga bi moralo biti sram kandidirati, kdo ima bolj mavrično paleto volivcev in ne samo to – izvedeli bomo tudi, kdo je osvajal poročeno žensko.