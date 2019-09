Italijanska filmska igralka Sophia Loren, ki velja za zadnjo resnično filmsko divo, praznuje 85 let. Morda najbolj prepričljiva femme fatale svetovne kinematografije je zaigrala v več kot 100 filmih in kljub karieri v Hollywoodu ves čas ostala povezana z Neapljem. Postala je ena najbolj čaščenih filmskih boginj in seks simbol svoje dobe.