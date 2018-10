Soproga izraelskega premierja se mora zagovarjati zaradi naročil na državne stroške

Sara Netanjahu je obtožena, da je med letoma 2009 in 2013 na državne stroške v uradno rezidenco premierja Benjamina Netanjahuja naročila več sto obrokov iz elitnih restavracij v skupni vrednosti 83.000 evrov, pri tem pa skupaj s tesnim sodelavcem lagala, da v rezidenci ni bilo na razpolago kuharjev.

Netanjahujeva vse očitke zanika. Odvetniki 59-letne prve dame so danes na sodišču ponovili, da je sporne obroke naročil nekdanji hišnik, ki velja za ključno pričo v tem sodnem procesu. "Prvič v zgodovini se mora žena predsednika vlade zagovarjati na sodišču zaradi riževih rezancev in dostave hrane izpred šestih do sedmih let," so povedali.

Po navedbah obrambe je hišnik naročal hrano "proti volji Sare Netanjahu", kuharji pa naj bi bili v rezidenci na voljo le ob uradnih priložnostih, ne pa tudi za zasebne obede premierjeve družine,.

Izraelsko računsko sodišče je že v začetku leta 2015 objavilo izjemno kritično poročilo o visokih izdatkih premierjevega gospodinjstva.