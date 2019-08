Soproga zastrupljenega Italijana: 'Že ko smo se vkrcali, je smrdelo po plinu'

Kot smo že poročali, sta bila zakonca na krovu skupaj z dvema otrokoma, ki sta nato prav tako zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom pristala na zdravljenju v splitski bolnišnici. Po zaslugi izrednih naporov tamkajšnjih zdravnikov in bolnišničnega osebja 5-letni sin in 11-letna hči trenutno dobro okrevata, kmalu jo bodo premestili na zdravljenje v Italijo.

Kot je dejala žena pokojnega poslovneža, je njena družina s štirimi drugimi prijatelji na Hrvaško prispela 10. avgusta, na jadrnici pa sta bila v eni kabini nastanjena zakonca skupaj z njunim sinom, hči pa je bila v kabini zraven. Posadka jadrnice je bila nastanjena v sprednjem delu jadrnice.

Povedala je, da so se takoj, ko so se vkrcali na jadrnico, posadki pritožili nad nedelovanjem klimatske naprave in hladilnika. Iz prve je po njenem prihajal tudi neprijeten vonj. Po njenih besedah so na začetku vohali bencin oz. nafto, v nadaljevanju pa je zrak napolnil smrad po plinu. Dejala je, da ne ve, ali so bile te informacije predane tudi posadki.

"Deset minut po prihodu na krov sva s hčerko odšli spat. Ko sva odprli vrata njene kabine, se je iz odprtine klimatske naprave vil smrad. Isti vonj je bilo moč zaznati tudi v moji kabini. Odpravila sem se v posteljo in zaspala, čez nekaj časa pa mi je postalo zelo vroče, začelo mi je primanjkovati zraka. Soprogu sem naročila, naj pogleda, kaj je narobe s klimo. Odšel je in se vrnil z enim od članov posadke, ne vem, ali je bil to kapitan, klima je bila izključena. Nato sem znova zaspala, po določenem času sem se zbudila, ker mi je bilo slabo. Res je bilo hudo, opazila sem, da moža ni v postelji poleg mene," je dogajanje v usodni noči opisala Manuela Fiasconaro in dodala, da je po tem znova padla v spanec. Ko se je vnovič zbudila, je zagledala moža, kako se nagiba čez kopalno kad.

V nadaljevanju je zaspala še tretjič in se zbudila šele ob 10. uri zjutraj. V kopalnici, katere vrata so bila odprta, je nad kadjo znova zagledala moža in na njegovem golem hrbtu opazila rdeče lise. Po videnem je odhitela iz kabine in zunaj zagledala prijatelja. Seznanila ju je z zelo slabim zdravstvenim stanjem moža. Eden od njiju je odšel v njuno kabino – ko je prišel ven, je povedal, da je italijanski poslovnež mrtev. Nato je odšel še v sobo, v kateri sta bila 64-letni župana mesta Sant'Agata di Militello in nekdanji senator Bruno Mancuso in njegova žena. Videl je, da je tudi njuno zdravstveno stanje slabo. V nadaljevanju so tudi njiju zaradi slabega počutja pripeljali v splitsko bolnišnico.

Minuli teden je sicer policija aretirala 23-letnega častnika plovila in 27-letnega kapitana ter ju kazensko ovadila za kaznivo dejanje ogrožanja splošne varnosti.Potem ko sta oba na zaslišanju na splitskem okrožnem tožilstvu izjavila, da se ne čutita kriva za dogodek, je bila sprejeta odločitev, da se bosta v nadaljevanju sodnega postopka branila s prostosti.