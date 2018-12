Sorodnike strasbourškega napadalca izpustili iz pripora

Štiri ožje sorodnike strasbourškega napadalca Cherifa Chekatta, ki so jih aretirali v noči s torka na sredo, so v soboto izpustili iz pripora, je sporočilo pariško tožilstvo. V priporu tako ostajajo še trije ljudje iz kroga 29-letnega terorista, ki je v torek ubil štiri ljudi in jih 12 ranil.

FOTO: AP Kot še poročajo francoski mediji, so po navedbah tožilstva Chekattova starša in dva brata izpustili "zaradi pomanjkanja inkriminirajočih dokazov na tej stopnji". Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država, a francoski notranji minister Christophe Castaner je dejal, da gre za "povsem oportunistično priznanje, ki ne spremeni ničesar". Policija se v preiskavi osredotoča na to, ali je imel Chekatt pri napadu ali pri kasnejšem pobegu pomagače. Sveče v spomin na žrtve torkovega napada. FOTO: AP Napad v Strasbourgu, ki ga je v torek zvečer v bližini božičnega sejma v Strasbourgu, izvedel 29-letni Cherif Chekatt, je terjal že štiri življenja. Še eno, torej peto žrtev, so razglasili za možgansko mrtvo. Napadalca so v četrtek zvečer izsledili in ubili. Chekatt je bil v preteklosti obravnavan zaradi 27 kriminalnih dejanj v Franciji, Nemčiji in Švici. Radikaliziral naj bi se v zaporu, na seznam potencialnih teroristov pa so ga francoske oblasti uvrstile leta 2015.