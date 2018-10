Soros v poštni nabiralnik prejel paket bombo

V poštnem nabiralniku ameriškega milijarderja in filantropa madžarskega rodu Georga Sorosav Bedfordu v okrožju Westchester v zvezni državi New York so v ponedeljek našli paket bombo. Policija je najprej prejela klic o sumljivem paketu, o katerem jih je obvestil eden od zaposlenih v Sorosevi rezidenci, ki je nato eksplozivni predmet odnesel v gozd, kjer so ga kasneje strokovnjaki deaktivirali. V času incidenta Sorosa ni bilo doma. Zadevo so že predali zvezni preiskovalni policiji (FBI).