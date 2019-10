Sosedje ognjene zublje opazili takoj in rešili lastnika hiše

Sosedje hiše, ki je zagorela v Novem Polju, so ognjene zublje opazili le nekaj minut po začetku požara. Lastnika hiše sta bila medtem v hiši in nista slutila, kaj se dogaja. Na srečo so ju še pravi čas rešili sosedje, ki so poklicati tudi gasilce. Požar je popolnoma uničil zgornji del hiše, črne saje in voda od gašenja pa so prodrli v vsak kotiček hiše. Nastalo je za več tisoč evrov škode.