Šov v britanskem parlamentu

Ob žolčni razpravi v britanskem parlamentu smo lahko z zanimanjem spremljali, kako ognjevito nastopajo tamkajšnji poslanci - kričijo, mahajo z rokami, glasno negodujejo in se prepirajo. In prav imate - takšnih parlamentarnih razprav nimajo nikjer na svetu. A to ni posledica britanske vroče krvi, ampak gre za tradicijo.