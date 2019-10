Sova je naznanila sum izdaje tajnih podatkov

Sova je policiji in tožilstvu naznanila sum izdaje tajnih podatkov, ki so v javnost prišli takoj zatem, ko je skupina poslancev na Sovi opravila nenapovedan nadzor. Zagrožena kazen za izdajo le teh je do 8 let zapora. Koalicijski član Knovsa Matjaž Nemec preverja, ali je komisija sploh upravičena do podatkov o kadrovanju na Sovi. Janez Janša pa medtem od premierja zahteva zamenjavo šefa Sove.

