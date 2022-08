SP v odbojki v Slovenijo ni pripeljalo le športnikov, temveč tudi ogromno turistov

Kaj tuje turiste v Ljubljani najbolj zanima in kako je svetovno prvenstvo v odbojki Slovenijo postavilo na svetovni zemljevid? In seveda - bo svetovno prvenstvo v odbojki poskrbelo še za dodatno prepoznavnost naše države. Spet se bomo torej tudi športnikom lahko zahvalili za promocijo. A dejstvo je, da je Slovenija dobro prepoznavna destinacija, kar kažejo tudi številke, ki so rekordne. In to rekordne, če jih primerjamo s tistimi najboljšimi leti pred korono.

Odbojkarji se na parketu že ogrevajo za svetovno prvenstvo. Dodobra so ogreti tudi turisti v Ljubljani, ki v času svetovnega prvenstva tu niso le za odbojko. "Prvič sem tu. Raje bi videl ljubljansko arhitekturo. Športi me ne zanimajo," pravi eden od turistov. "10 let nazaj sem igral odbojko, ampak nisem zainteresiran, da bi jo gledal," je še slišati.

Ne le ljubljanske ulice, polni so tudi hoteli. Ti so tudi zaradi odbojkarskega prvenstva zapolnjeni praktično do zadnjega kotička. "Beležimo visoko zasedenost hotelskih kapacitet. V juliju in tudi v avgustu tam okoli 85 do 90 odstotkov. Določeni hoteli na top lokacijah v centru mesta pa tudi 98 odstotkov. Vsekakor beležimo ta vikend in naslednji teden, ko je svetovno prvenstvo, večje povpraševanje in s tem posledično tudi višje cene," pravi Gregor Jamnik, predsednik združenja hotelirjev.