SpaceX v vesolje poslal 64 satelitov

Space X je pri izstrelitvi že tretjič uporabil reciklirano potisno raketo, od vseh izstrelitev doslej pa se mu jih je nabralo skupaj 30 in jih namerava uporabljati znova. Taka potisna raketa namreč stane več milijonov dolarjev, doslej pa so jih zaradi precej zahtevne tehnologije pristanka običajno pustili, da so potonile v ocean.

Ponoven pristanek je izvrstno uspel tudi ponedeljkovi izstrelitvi. Potisna raketa, ko je opravila svojo nalogo, je brezhibno pristala na plavajoči platformi v Tihem oceanu.

V vesolje je odletelo 15 mikro satelitov in 49 še manjših, tako imenovanih CubeSats. Za pot je plačalo 34 različnih strank iz 17 držav, med njimi tudi univerze, podjetja in celo zasebniki.