SpaceX prvič v zgodovini v vesolje poslal štiri civiliste

Luksuzna potovanja so se ravnokar povzdignila na astronomsko raven, in to dobesedno. Podjetje Elona Muska SpaceX je prvič v zgodovini v vesolje poslalo štiri "navadne" ljudi brez navzočega poklicnega astronavta. Podvig je vodjo projekta, milijarderja Jareda Isaacmana, stal okoli 200 milijonov dolarjev. Prvi civilni polet v vesolje se je začel na Floridi, najverjetneje pa se bo po treh dneh končal blizu vzletne točke v Atlantiku. S projektom želijo zbrati denar za razvoj zdravil za otroške bolnike, ki trpijo za rakom.