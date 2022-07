Spacey ponovno na zatožni klopi, še vedno trdi, da je nedolžen

Nekdaj opevan in zaželen, danes pozabljen in povsem v zatonu. Govorimo o igralski karieri nekdanjega hollywoodskega zvezdnika Kevina Spaceyja, ki je na račun številnih obtožb, sodnih postopkov in policijskih preiskav povsem na dnu. Znova se je vrnil na zatožno klop sodišča Old Bailey v središču Londona, kjer je tudi tokrat zaradi obtožb o več spolnih napadih na dečke med letoma 2005 in 2013. Igralec se je pričakovano ponovno izrekel za nedolžnega, a domnevne žrtve, danes povečini že 30- in 40-letniki, trdijo nasprotno.