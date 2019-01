INFOGRAFIKA: Reševanje iz globine: starši bodo morali na zaslišanje

Na prizorišču reševanja so, potem ko so po petih urah izkopali 72 metrov globok vzporedni tunel in ga primerno utrdili, zdaj na potezi izurjeni rudarji, ki bodo kopali okoli štiri metre dolg vertikalni tunel, da bi dosegli prostor pod "zamaškom".

Vodja operacije meni, da bo delo zapleteno, v primeru, da se izkaže, da gre za zelo trd teren, pa bodo lahko uporabili le mikro eksploziva, saj se bojijo, da bi vsako večje tresenje tal zasulo vodnjak, s tem pa pokopalo še zadnje upe, da najdejo dečka. Ekipa je sicer vajena dela v ekstremnih in še težjih pogojih, kot so v vodnjaku, zagotavljajo reševalci. Vzporedni tunel je sicer širok le približno osemdeset centimetrov, tunel do vodnjaka, ki ga bodo kopali rudarji, pa naj bi bil za potrebe reševanja širok približno meter in visok približno 120 centimetrov.

Dela na vzporednem tunelu so bila veliko težja, kot so pričakovali, prav tako so trajala dlje, kot so sprva upali. Za nekaj ur so celo obstala, saj je stroj, s katerim so kopali, potreboval popravilo.