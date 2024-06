Španija, Irska in Norveška tudi uradno priznale Palestino

"Priznanje je pomemben korak za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu, in ne poteza, ki bi bila uperjena proti komur koli," je dejal španski premier Sanchez. Ob tem so vse tri države, ogorčene tudi zaradi nedeljskega napada na šotorišče, v katerem je bilo ubitih 45 civilistov, Izrael pozvale naj nemudoma konča ofenzivo na Rafo in ustavi humanitarno katastrofo v Gazi. Za Palestince je priznanje pomemben zgodovinski trenutek. Izrael pa ga pričakovano obsoja in označuje za nagrajevanje terorizma Hamasa.