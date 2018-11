Mayeva popustila glede Gibraltarja po grožnji Španije z vetom na dogovor o brexitu

Dogovor med britansko vlado in vlado Gibraltarja predvideva, da dogovor o odhodu Velike Britanije iz EU ne bo vplival na status britanskih pogajanj o njihovih ozemljih v prihodnosti.

"Zaradi izstopnih pogajanj, v katerih so nekatere okoliščine specifične za Gibraltar, smo se pogajali s Španijo,"je sporočil tiskovni predstavnik britanske vlade. "Ti so bili konstruktivni in veselimo se enakega pristopa k našemu odnosu v prihodnje," je še dejal.

Z dogovorom je odpadla glavna ovira za dogovor o brexitu, ki vsebuje tako ločitveni sporazum kot politično izjavo o prihodnjih odnosih in ga bodo voditelji držav članic EU predvidoma potrdili na nedeljskem izrednem vrhu v Bruslju.

"V nedeljo bom priporočil odobritev izida pogajanj o brexitu," je v današnjem pismu voditeljem držav EU pred izrednim vrhom napovedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Ta dogovor namreč po njegovih besedah zmanjšuje "tveganja in izgube zaradi izstopa Velike Britanije".