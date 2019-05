Španska policija odkrila migrante, ki so se skrivali v armaturnih ploščah

Vse migrante, ki so bili skriti v vozilih, je španska policija odkrila v manj kot štirih urah, in sicer na mejnem prehodu Beni Enzar in v Melilli na severu Afrike. Vsi prihajajo iz podsaharske Afrike. Dve osebi sta potrebovali nujno medicinsko pomoč, saj so bili pri obeh po pričevanju policistov prisotni očitni znaki zastrupitve z ogljikovim dioksidom, imeli pa sta še težave zaradi pomanjkanja kisika. Španska policija je pred preiskovalnega sodnika privedla tri državljane Maroka, stare 19, 30 in 31 let.

Policija je vozila za natančen pregled izbrala na podlagi izkušenj in očitnih znakov, da pri vsem skupaj nekaj ni v redu, so zapisali pri Guardia Civil. V luki v Melilli so v podvozju tovornjaka odkrili 20-letnega migranta, ki bi lahko bil hudo poškodovan, če bi izgubil oprijem, saj bi padel pod kolesa. Policija proti vozniku tovornjaka ni ukrepala, saj je menila, da voznik osebe ni načrtno prevažal.