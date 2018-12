Španska policija v lovu za moškim, ki naj bi načrtoval napad na Rambli

ZDA so medtem na Twitterju izdale opozorilo svojim državljanom o nevarnosti terorističnega napada v katalonski prestolnici. Španske oblasti so opozorile, naj na priljubljenih turističnih lokacijah poostrijo nadzor med prihajajočimi božično-novoletnimi prazniki.

Policija je tako poostrila nadzor nad vozniki manjših in večjih avtobusov v središču Barcelone, preiskala je tudi več hotelov in podjetij, ki oddajajo avtobuse. Osumljenca za zdaj niso zaznali na španskem ozemlju, je pa špansko notranje ministrstvo sporočilo, da je stopnja ogroženosti na drugi najvišji stopnji.

"Teroristi lahko z malo ali brez opozorila napadejo na priljubljenih turističnih lokacijah, v prometnih središčih in preostalih javnih območjih," so zapisali.

Katalonci in svet medtem še vedno niso pozabili na lanski teroristični napad, ko je 22-letni Maročan s kombijem zapeljal v množico na Rambli in do smrti povozil 14 ljudi. Več kot 300 ljudi je bilo poškodovanih, med drugim več turistov. V povezanem napadu so le nekaj ur po napadu v Barceloni pripadniki skrajne Islamske države napadli tudi v obmorskem mestu Cambrils in do smrti zabodli žensko.