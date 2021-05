Španski Glovo prevzema Ehrano: 'Želimo si, da bi dostavljali vse, kar gre lahko v škatlo'

V zadnjem letu je veliko ljudi hrano naročilo prek platforme Ehrana, kjer dostavljavec na kolesu z rumeno-rdečo torbo pripelje naročeno kosilo. Vendar Ehrane kmalu ne bo več, saj je špansko zagonsko podjetje Glovo kupilo enega največjih ponudnikov dostave hrane na dom pri nas.

Glovo deluje v Jugozahodni Evropi, Vzhodni Evropi in Podsaharski Afriki. Aplikacija povezuje uporabnike z restavracijami, trgovskimi verigami, lekarnami in maloprodajnimi trgovinami, vključuje pa tudi kategorijo razno, ki uporabnikom omogoča, da naročijo, kar želijo. In kmalu bomo na naših cestah namesto rumeno-rdečih torb videvali rumeno-zelene. "Delamo lahko takrat, ko sami želimo, vse je odvisno od nas. Če več delamo, tudi več zaslužimo," je razložil eden od dostavljavcev Glova iz Srbije. To špansko podjetje se je sedaj razširilo tudi na slovenski trg. Novo poslovno priložnost so prepoznali v nakupu podjetja Ehrana. "Uspeli so narediti veliko z zelo malo vložki, niso zbirali denarja in so vseeno uspeli narediti podjetje, ki je zelo močno na trgu in ki se širi po drugih mestih in ima dobra partnerstva," je povedal direktor Glova za centralno vzhodno Evropo Viktor Racariu.

Ponudbo Glova so prejeli konec lanskega leta "Za nami je 10 let res uspešnega poslovanja in sploh po lanskem letu, ko smo beležili veliko rast prometa, se bolje, kot s tako združitvijo, sploh ne bi moglo končati. Ko smo konec lanskega leta dobili ponudbo od Glova, je bilo to nekaj, kar nismo mogli zavrniti,"je razloge za združitev pojasnil direktor Ehrane Borut Markelj. Tako ponudbo smo prepoznali kot odlično poslovno priložnost za naš razvoj, še razlaga Markelj. "Mislim, da je res zelo dober zaključek naše zgodbe in nam omogoča, da gre podjetje lahko naprej po poti, ki smo si jo zamislili in tudi mi smo v Glovotu prepoznali vizijo in vrednote, ki smo jih tudi sami hoteli izpeljati,"je še dodal Markelj.

Pri Glovu bi radi dostavljali tudi izdelke iz trgovin. FOTO: Ehrana

Želijo si razširiti svojo ponudbo Španski Glovo je znan po tem, da ne dostavlja samo hrane, ampak tudi ostale izdelke. "Želimo si, da bi lahko dostavljali vse, kar gre lahko v škatlo. Radi bi dostavljali izdelke iz supermarketov, majhne in velike škatle. Nakupe, ki jih opraviš enkrat na teden in darila,"je pojasnil Racariu. Čeprav se gostincem dostavljanje hrane prek platform zaradi visokih stroškov ne izplača, so jih uporabljali med epidemijo. "Pri nas so bili ljudje na srečo že prej navajeni, da pri nas prevzemajo hrano. To je bil naš glavni adut v tej krizi, da smo te čase preživeli," je poslovanje v času koronavirusa opisal Vinko Rušnik iz Gostilne Jurman. "Je pa res, da smo imeli zraven še dostavo pri Woltu oziroma Ehrani predvsem zato, da nas ljudje ne pozabijo," je še dodal Rušnik. In če ste se že navadili na dostavljavce na kolesih z rumeno-rdečimi torbami, jih boste na cestah srečevali do španskega prevzetja, to je vsaj še mesec in pol.