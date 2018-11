Špansko tožilstvo za katalonske voditelje zahteva do 25 let zapora

Za nekdanjo predsednico katalonskega parlamenta Carme Forcadell in dva nekdanja voditelja ključnih civilnodružbenih gibanj za neodvisnost pa zahteva 17 let zapora.

Po navedbah tožilstva je "odcepitveni načrt (katalonskih voditeljev) predvideval uporabo vseh sredstev, potrebnih za dosego cilja, vključno z nasiljem za zagotovitev tega kriminalnega rezultata, čeprav so vedeli, da država tega ne bo sprejela".

Poleg tega so spodbudili"množične mobilizacije državljanov", ki so imele zastraševalni učinek. Uporabili pa so tudi regionalno policijo Mossos d'Esquadra s 17.000 možmi, ki so ravnali v skladu z njihovimi ukazi.

V ločenem primeru so sicer štirje visoki predstavniki Mossos d'Esquadra, med njimi tudi nekdanji vodja Josep Lluis Trapero, prav tako obtoženi upora. Tožilstvo zanje zahteva od štiri do 11 let zapora. V španski zakonodaji je upor opredeljen kot "javno in nasilno upiranje" z namenom kršitve ustave ali razglasitve neodvisnosti dela ozemlja. Šestim od 18 voditeljev bodo sodili zaradi nepokorščine in jim grozi zgolj globa.