Spektakularna predstava Dončića: v 46 minutah Clippersom nasul kar 43 točk

Luka Dončić je proti LA Clippers, enim največjih favoritov za osvojitev letošnjega naslova v ligi NBA, prikazal vrhunsko igro in tekmo odločil z metom za tri točke ob sireni. Odigral je eno najboljših tekem v karieri, da bo igral, pa so se odločili šele uro pred tekmo, saj poškodba gležnja vendarle ni bila prehuda. V 46 minutah je dosegel 43 točk, največ do sedaj v ligi NBA. Njegova naravnost popolna predstava je navdušila navijače in zvezdnike, družbena omrežja pa so gorela.