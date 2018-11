'Spektakularna' tromba zadela italijanski Salerno

Prebivalce italijanskega mesta Salerno je presenetil, in mnoge tudi očaral, prizor vodne trombe. Fotografije in posnetki redkega pojava so zaokrožili po družbenih omrežjih, številni so prizor opisovali kot spektakularen.

Italijansko pristaniško mesto Salerno je v torek okoli tretje ure popoldan presenetila tromba oziroma vodni tornado, ki se je oblikoval ob obali in po zadnjih podatkih povzročil nekaj materialne škode. Lokalni mediji poročajo, da je tromba zadela pomol, dvigovala zabojnike v zrak in jih nekaj poškodovala. O ranjenih ne poročajo. Redek vremenski pojav je osupnil mnoge domačine, ki so fotografije in video posnetke prizora množično delili na družbenih omrežjih, pri tem pa pojav opisovali kot 'spektakularen' in 'neverjeten'. Tromba oziroma vodni tornado, tudi vodni vrtinec, se najpogosteje oblikuje nad morjem ob kroženju toplega in hladnega zraka. Tromba lahko povzroči veliko gmotno škodo, a je šibkejša kot tornado. Običajno hitro oslabi.