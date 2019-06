Spektakularni prizori: prebudil se je vulkan Etna

Étna je 3323 m visok dejaven ognjenik na vzhodni obali Sicilije, med mestoma Messina in Catania. Izbruh, ki je trajal od leta 1991 do 1993, je ogrozil mesto Zafferana.

Tvitnili so tudi na Adam Platform (z Evropske vesoljske agencije) in objavili fotografijo, na kateri je v 3D viden izbruh vulkana. Uvekovečil jo je Sentinel-2.

Leta 2017 je izbruh Etne poškodoval 10 ljudi, ko je magma dosegla sneg in povzročila eksplozijo, v kateri so skale in kamni letele v zrak. Med poškodovanimi so bili člani televizijske ekipe BBC-ja, ki so snemali vulkan.

Marca so znanstveniki sicer objavili ugotovitve, da se Etna letno pomakne za 14 milimetrov v smeri Mediteranskega morja. Doktor John Murray, vodja ekipe, ki to raziskuje, je zagotovil, da še razlog za paniko, a da je treba situacijo pozorno spremljati.