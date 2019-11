Špela in Andrej Mis pripravljata sufle, ki vam ne more spodleteti. Njuna poslovna ideja je bil Moj Sufle, ki ga pripravite tako, da ga lahko doma samo postavite v pečico. Predpripravljena in globoko zamrznjena sladica, ki tekmuje tudi v četrti sezoni oddaje Štartaj Slovenija, je danes že na voljo v nekaterih restavracijah in hotelih.